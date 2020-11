중대본, 내일 긴급 브리핑…수도권·강원 '1.5단계' 격상 발표 유력

[아시아경제 이동우 기자] 정부가 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 조짐을 보이는 수도권과 강원 지역에 대한 '사회적 거리두기' 1.5단계 격상 방안을 17일 공식 발표할 것으로 보인다.

16일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 박능후 중대본 1차장(보건복지부 장관)은 17일 오전 11시 30분 정부서울청사에서 코로나19 대응 브리핑을 한다.

그동안 중대본은 매주 수, 금, 일요일 브리핑을 통해 코로나19 발생 현황 및 방역 대응을 설명한 것을 고려하면 이날 수도권과 강원 지역의 거리두기 단계를 1단계에서 1.5단계로 올리는 내용 등을 발표할 것으로 관측된다.

정부는 현재 오는 19일 0시부로 이들 두 지역의 거리두기 단계를 격상하는 방안을 두고 관계부처 및 지방자치단체 등과 최종 조율 작업을 하는 것으로 전해졌다.

앞서 정부는 수도권과 강원 지역에 1.5단계 상향 가능성을 알리는 '예비 경보'를 발령했다.

최근 들어 수도권과 강원 지역은 코로나19 감염 확산세가 점점 뚜렷해지는 양상을 보이고 있다.

이달 10일부터 이날까지 최근 1주간 수도권의 지역발생 확진자 수는 일별로 53명에서 128명으로 증가했다. 일평균 신규 확진자는 99.4명이다. 이는 거리두기 1.5단계 기준(수도권 100명 이상)에 육박한 수준이다.

강원 지역의 경우 지난 10일부터 이날까지 최근 1주일간 하루 평균 13.9명이 확진된 것으로 집계돼 이미 1.5단계 범위(강원·제주 10명 이상)에 들어왔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr