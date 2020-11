국비확보 위해 국회 달려간 이강덕 포항시장 "영일만횡단대교 꼭 건설"

추경호 예결특위 간사 및 예결위원 만나 국비 주요사업 반영 건의

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 내년도 예산심의가 본격화된 가운데 이강덕 포항시장은 16일 국회를 방문, 국비 건의사업의 필요성과 당위성을 설명하는 등 국비확보에 두 팔을 걷고 나섰다.

이 시장은 이날 주호영 국민의힘 원내대표와 추경호 예결특위 간사 및 예결위원들을 차례로 만나 신규 반영 및 증액돼야 할 사업에 대한 지원을 요청했다.

이날 이 시장은 ▲포항~영덕 고속도로(영일만횡단구간 포함) 건설 ▲환동해 해양복합 전시센터 건립 ▲포항형 스마트양식 클러스터 조성사업 ▲전기차 사용 후 배터리 자원순환 클러스터 구축 등 주요사업 반영을 집중적으로 건의했다.

지난 4월부터 포천 로드리게스 사격장에서 운영된 미군 아파치 사격훈련과 관련, 이 시장은 민홍철 국회 국방위원장 및 홍준표·하태경·한기호 의원을 차례대로 면담하고 지속적인 관심을 요청했다. 수성사격장 문제는 지난 13일 국방부가 주한미군 헬기 사격훈련을 유예키로 했다는 발표에 따라 일단 수그러든 상태다.

이강덕 시장은 "포항은 코로나19뿐만 아니라 지진으로 인한 피해도 아직 복구되지 않아 어느 때보다 힘든 상황"이라며 "도시재생 뉴딜사업 등 주요 현안사업의 차질 없는 추진을 위해서는 무엇보다도 국비확보가 중요하다"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr