최악의 피부 컨디션에 맞설 '스킨케어' 신상

'토니모리 프로폴리스 세럼', '클라랑스 넥 크림' 신상픽 선정

[아시아경제 최정화 기자] 찬 바람 부는 환절기. 스킨케어 제품이 필수적으로 갖춰야 할 기능은 바로 보습과 영양, 그리고 탄력! 급격한 기온 차, 마스크 트러블, 미세먼지, 자외선 등 최악의 피부 컨디션에 맞서 리밸런스를 제공할 '스킨케어 신상 라인업'을 살펴보자.

토니모리 ‘프로폴리스 타워베리어 빌드 업 세럼’은 청정 브라질 국토의 약 3%에서만 추출 가능한 그린 프로폴리스와 토니모리만의 특허 성분 타워베리어™ 함유. 여기에 EWG 그린 등급 원료를 사용한 그야말로 꿀템이다. 피부에 영양은 남기되 끈적임 없이 흡수되는 쫀쫀한 제형으로 영양 보습, 주름 개선, 미백 관리에 도움을 주는 가성비 좋은 세럼.

클라랑스 ‘NEW 엑스트라 퍼밍 넥 & 데콜테 크림’은 전 세계에서 9초에 1개씩 판매되는 베스트셀러. 얼굴보다 노화가 빨리 진행되는 목 주름. 아침, 저녁 간단한 마사지와 함께 클라랑스 넥크림으로 관리해 보자. 로즈와 카멜리아 향을 담은 실키한 크림 텍스처로 편안한 힐링은 물론, 탄력있고 매끈한 목 선을 기대해도 좋을 것.

라네즈 ‘피토알렉신 수분 진정 앰플’은 도시 유해 환경의 자극으로 예민해진 피부 고민을 해결하는 데 도움을 준다. 민감성 피부 고객 1,169명과 함께 시작한 ‘모두의 마케터’ 프로젝트로 탄생한 라인업이다.

티르티르 ‘시카 리뉴잉 퓨어 투스텝 키트’는 시카의 힘을 가득 담은 앰플로 예민해진 피부에 편안함을 채워줘, 촉촉하면서도 매끈한 피부로 장벽을 케어한다.

구달 ‘맑은 어성초 진정 에센스’는 자생력 강한 제주 어성초 추출물이 97.5% 함유된 진정에센스. 끈적임 없이 촉촉한 리퀴드 타입으로 닦토 + 스킨팩 + 퍼스트 에센스 등 스킵케어가 가능하다.

센텔리안24 ‘텐션-업 마이크로바이옴 앰플’은 약 771억 ‘탄력바이옴TM’ 유효성분을 함유. 오렌지빛 마이크로 바이옴볼이 피부 탄력 케어 및 피부 환경 개선에 도움을 준다.

화미사 프레쉬 ‘선인장 이너 스킨 모이스춰 바운시 세럼’은 피부 속과 겉까지 수분을 꽉 채워주는 보검 선인장을 99.47% 담은 세럼. 화미사 프레쉬는 클린 뷰티를 지속적으로 실현하는 브랜드이다.

이너시그널 ‘리쥬브네이트 익스트렉트’는 에센스의 주성분인 에너지 시그널 AMP*1가 고농도로 배합된 턴오버 미백·안티에이징 에센스. 산뜻한 유분감이 피부에 탄력을 부여한다. *1: AMP2NaOT

두윗 ‘에너지 오일’은 실외 액티비티로 거칠고 연약해진 피부를 위한 영양 충전 오일. 웰니스 라이프 스타일을 지향하는 두윗은 최적의 헬시 스킨케어를 제안한다.

원씽 ‘비피다 원액’은 우리 몸에 유익한 비피더스 유산균을 발효해 만든 성분을 함유해 각종 트러블, 보습, 영양 관리에 도움을 준다. EWG 그린 등급 원료만을 사용한 100% 식물성 제품.

셀큐어 ‘팔알지디 액티베이터 앰플’은 8가지 깊은 주름을 개선하는데 도움을 주는 4주 프로그램으로 구성된 프리미엄 앰플. 속 탄력, 리프팅, 보습관리까지 하나로 가능하다.

멜릭서 ‘비건 비타민C 세럼’은 식물수의 영양을 담아 피부 속까지 촉촉하게 관리하는 브라이트닝 세럼. 피부에 자극 없이 잡티 완화에 도움을 준다. 멜릭서는 한국 최초의 비건 스킨케어 브랜드.

