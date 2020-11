아시아나항공, 3분기 영업익 58억원…분기 연속 흑자

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공과의 통합이 결정된 아시아나항공은 2개 분기 연속 흑자를 기록했다.

아시아나항공은 별도 재무제표 기준 올해 3분기 영업이익이 58억원으로 잠정 집계됐다고 16일 공시했다. 지난해 같은 기간 451억원의 영업손실을 냈지만 이번 분기 흑자 전환에 성공했다.

3분기 매출액은 7311억원으로 전년 동기(1조5633억원) 대비 53.2% 줄었다. 당기순이익은 23억원으로 흑자 전환했다. 지난해 3분기 당기순손실은 1705억원이었다.

아시아나항공은 저조한 국제선 여객 수요를 고강도 자구 노력과 화물 사업 확대로 극복하며 3분기 흑자냈다고 설명했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 각국의 입국 제한으로 국제선 여객 매출이 전년 대비 83% 감소했다. 다만 화물 매출은 4845억원으로 전년 대비 54% 늘어나며 흑자를 견인했다.

미국과 동남아 화물 부문 매출은 전년 동기 대비 각각 64%, 79% 상승했다.

세계 최초로 A350-900 여객기 2대를 화물기로 개조 운영하면서 1대당 23톤의 추가 화물 공급력을 확보했다. 이밖에 B777-200ER 여객기 3대의 하부에 위치한 벙크(Bunk) 공간을 분리해 밸리 수송 공간도 확대했다.

아시아나항공은 화물 성수기인 4분기에도 화물기 가동률을 높이고 화물 수요를 적극적으로 유치해 화물 사업을 강화할 방침이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr