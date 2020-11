[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 구제길 광주 아너소사이어티 회장(세종요양병원 이사장)이 코로나 블루 극복을 위한 ‘토닥토닥 캠페인’에 동참했다.

16일 광주사회복지공동모금회에 따르면 ‘토닥토닥 캠페인’은 코로나19에 따른 사회적 거리두기의 장기화로 인한 지친 마음을 심리 안정화기법인 ‘나비포용법’ 동작을 응용해 스스로 위로하고 응원하는 자기돌봄 캠페인이다.

구 회장은 김용집 광주광역시의회 의장의 지명으로 캠페인에 참여했다.

구 회장은 “코로나19가 하루빨리 종식EGI 일상으로 돌아가기를 간절히 바란다”며 “코로나19는 결코 광주를 이길수 없으며 앞으로도 광주시민 여러분의 희망과 용기가 이어질 수 있도록 힘을 내 주시길 부탁드린다”고 말했다.

한편 구 회장은 다음 캠페인 주자로 현대아미스㈜ 김우열 회장을 지목했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr