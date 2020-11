세상에서 제일 비싼 비둘기…21억원에 중국인이 낙찰

벨기에 경매서 26만원에 시작…90분만에 17억까지 올라

[아시아경제 김봉주 기자] 벨기에 경주용 비둘기가 경매에서 사상 최고가인 21억원에 낙찰됐다.

15일(현지 시각) 영국 일간 가디언에 따르면, 뉴킴(New Kim)이란 이름의 두살짜리 경주용 비둘기가 이날 열린 벨기에 피파(PIPA) 경매에서 160만 유로(약 21억원)에 팔렸다.

이는 지난해 3월 125만 2000유로(약 16억원)에 팔린 또다른 벨기에 경주용 비둘기 아르만도의 경매가를 훌쩍 넘기는 가격이다.

이와 관련해 니콜라스 히셀브레흐트 피파 CEO는 "뉴킴이 암컷이기 때문에 이 기록적 가격을 믿을 수 없다"면서 "통상 수컷은 더 많은 자손을 낳을 수 있기 때문에 암컷보다 값이 비싸다"고 말했다.

지난 2일 비둘기 '뉴 킴'의 첫 경매가는 200유로(약 26만원)였지만, 치열한 입찰 경쟁으로 90분만에 값이 131만 유로(약 17억원)까지 올랐다. 이날 두 명의 부유한 중국인이 치열한 경쟁을 벌인 것으로 알려졌다.

뉴 킴은 2018년 벨기에 최연소 경주용 비둘기에 이름을 올린 뒤 은퇴해 향후 수년간 우수한 유전자를 지닌 새끼를 낳을 수 있다는 장점을 가졌다. 경주용 비둘기들은 대체로 10살까지 번식할 수 있다.

뉴 킴을 산 중국인은 자국에서 뉴 킴을 번식용으로 기를 예정인 것으로 전해졌다.

한편 중국에선 최근 비둘기 경주의 인기가 높아지고 있다. 경주용 비둘기 수입이 부유층들 사이 각광받으며 벨기에 비둘기들이 값비싼 가격으로 중국에 팔리고 있다. 올해 뉴킴뿐 아니라 작년에 팔린 아르만도도 중국인이 데려갔다.

벨기에도 비둘가 애호가들이 많은 것으로 유명하다. 히셀브레흐트는 "작은 나라인 벨기에에는 비둘기 사육사만 2만명이 있다"면서 "벨기에만큼 비둘기를 사랑하는 나라도 없다"고 말했다.

