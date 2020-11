[아시아경제 이동우 기자] 한국투자증권은 올해 3분기 2589억원의 당기순이익을 기록했다고 16일 밝혔다.

당기순이익은 전년대비 106.6% 증가한 규모다. 누적 당기순익은 4208억원으로 작년 3분기(5333억원) 대비 21.09% 감소했다.

같은 기간 누적 매출액(영업수익)은 46% 증가한 12조170억, 영업이익은 27.8% 감소한 4811억원으로 집계됐다.

한국투자증권 관계자는 “지난 1분기 코로나19 확산에 따른 글로벌 증시 침체로 당기순손실을 기록했지만 2분기 들어 보유 자산의 평가손실이 대부분 회복되면서 흑자전환에 성공했다”고 밝혔다.

