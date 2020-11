[아시아경제 이동우 기자] 유안타증권은 지난 3분기 영업이익이 지난해 같은 기간보다 186% 증가한 523억원으로 집계됐다고 16일 공시했다.

이는 2014년 10월 유안타증권으로 사명을 바꾼 이후 분기 기준 역대 최고 실적이다.

매출액은 지난해 3분기보다 10.2% 증가한 5136억원, 순이익은 125% 증가한 378억을 기록했다.

유안타증권은 "우호적인 증시 환경으로 리테일 부분이 약진했고 다른 사업부문도 양호한 성과를 보였다"고 설명했다.

