[아시아경제 기하영 기자]삼성화재는 올해 3분기 당기순이익이 1956억원으로 전년 동기 대비 22.4% 증가했다고 16일 밝혔다.

매출액은 4조9527억원, 영업이익은 2862억원으로 각각 3.6%, 17.1% 늘었다.

3분기 누적 당기순이익은 6289억원으로 전년 대비 7.4% 증가했다. 매출액은 14조7184억원으로 4.3%, 영업이익은 9263억원으로 7.8% 각각 늘어난 것으로 집계됐다.

보험 종목별 손해율의 경우 자동차보험 손해율은 지난해 1~3분기 83.4%에서 올해 동기 82.2%로 1.2%포인트 하락했다. 같은 기간 장기보험 손해율은 88.1%에서 84.8%로 3.3%포인트 낮아졌다.

