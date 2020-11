순천시 도사동, 마을에 활력을 더하는 ‘갈대소리 마을활력소’ 개소

주민 누구나 이용 가능, 마을활동 거점 공간으로 발전 기대

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시 도사동 행정복지센터는 지난 13일 청사 내 유휴공간에 마을 공동체 활동공간인 ‘갈대소리 마을활력소’를 개소했다.

갈대소리 마을활력소는 주민주도로 조성부터 운영까지 주민이 직접 참여해 만들어가는 주민 커뮤니티 공간으로, 올해 초 순천시 마을활력소 공모사업에 선정되어 주민운영단 공개모집을 시작으로 수차례의 워크숍을 거쳐 ‘갈대소리’란 명칭을 확정하고 행정복지센터 1층 빈 공간을 리모델링해 열림식을 갖게 되었다.

이번 열림식은 그간 활력소 개소를 위해 애쓴 주민 운영단과 지역 직능단체장 등 20여명이 참석한 가운데 소망트리 만들기, 제막식 등 코로나19 확산예방을 위해 방역수칙을 준수하면서 마을 공동체 활동공간 탄생을 축하했다.

갈대소리 마을활력소는 주민모임을 할 수 있는 개방공간으로써 다양한 프로그램을 체험할 수 있으며, 주민누구나 자유롭게 이용할 수 있는 주민 소통공간으로 활용된다.

순천시 도사동 행정복지센터 관계자는 “마을활력소를 통해 이웃 간 소통의 기회가 확대되길 기대하고, 지역의 대표적인 마을공동체 거점공간으로 자리 매김하길 바란다.”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr