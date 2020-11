"K팝 강의서 BTS 언급 말라"는 中 대학 논란…"자기검열 하라는 것"

SCMP, K팝이 中 당국에 '뜨거운 감자' 됐다고 보도

[아시아경제 임주형 기자] 중국 한 대학이 K팝 강의에서 방탄소년단(BTS) 관련 내용을 빼라고 주문했다는 주장이 제기됐다. 일각에서는 지난달 BTS가 미국 한 시상식에서 한국전쟁 70주년을 언급한 것에 대한 중국의 보복이 이어지고 있는 게 아니냐는 우려가 나온다.

16일(현지 시각) 홍콩 매체 '사우스차이나모닝포스트'(SCMP)는 중국 쓰촨대와 미국 피츠버그대가 쓰촨성에 공동설립한 '쓰촨대-피츠버그인스티튜트'의 한국인 조교수 정아름(37) 씨가 지난달 경영대에서 K팝에 대한 강의를 할 예정이었으나, 중국 당국으로부터 BST 관련 내용을 삭제하라는 통보를 받았다고 보도했다.

이 매체에 따르면 이후 정 씨는 강의를 거부했다. 정 씨는 매체에 "학교 당국이 강의 내용을, 그것도 (중국) 국수주의자들의 터무니 없는 주장 때문에 검열하려는 것에 화가 났다"며 "나는 자기검열을 하지 않겠다"고 강의를 거부한 이유를 설명했다.

일각에서는 지난달 BTS가 미국 '밴 플린트'상 시상식에서 한국전쟁 70주년을 기념하며 "양국(한미)이 함께 겪었던 고난의 역사와 많은 남성과 여성의 희생을 영원히 기억해야 한다"고 언급한 이후 여파가 계속 이어지고 있는 게 아니냐는 주장이 나온다.

BTS의 시상식 발언 이후 일부 중국 누리꾼들은 "한국전쟁 당시 중국군의 희생을 무시했다"며 BTS를 강하게 비판했고, 이후 삼성 등 한국 기업들은 BTS가 광고한 상품을 중국 온라인 쇼핑몰에서 내리기도 했다.

SCMP는 이같은 상황에 대해 "K팝이 중국 당국에 정치적으로 '뜨거운 감자'가 됐다"고 보도하기도 했다.

중국에 거주하는 한 한국인 학생은 SCMP와 인터뷰에서 "10년 넘게 중국에 살고 있지만 중국 공산당은 여전히 위협적이다"라며 "한국 학생들이 한국 문제에 대해 이야기할 때에도 중국에서 정치적 의견을 표현하는 것은 좋지 않은 생각이다"라고 주장하기도 했다.

