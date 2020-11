[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주해양경찰서는 16일 새벽 제주시 한림항 항내로 떨어져 정박 중인 어선의 홋줄을 잡고 구조를 기다린 익수자 A씨를 제주해경 연안구조정이 긴급 출동해 구조 후 119구급대에 인계했다고 밝혔다.

이날 새벽 5시21분께 제주시 한림읍 한림수협 신 위판장 물양장 앞 해상에 사람이 빠져 있다는 신고가 제주해경에 접수됐다.

제주해경 한림파출소 연안구조정이 긴급 출동해 신고접수 4분 뒤인 5시 25분께 현장에 도착했다.

이후 해상으로 구조경찰관이 입수해 익수자 A씨를 5시 37분께 구조했다.

구조된 A씨에게 산소소생기를 이용해 응급처치를 실시했으며, 한림항에 도착한 뒤 대기 중인 119구급대에 의해 인근 병원으로 후송했다.

A씨는 치료를 받고 있으나 현재까지 의식이 미흡한 것으로 확인됐다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr