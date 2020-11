보험산업, 시장 기대치 만족 위해선 현재보다 2배 이익내야

보험연구원,

'제로금리시대, 보험산업의 영향과 과제' 온라인 세미나

[아시아경제 기하영 기자]보험산업이 시장의 기대치를 만족시키기 위해선 현재보다 2배 가까운 이익이 필요하다는 분석이 나왔다.

보험연구원은 16일 오후 '제로금리시대, 보험산업의 영향과 과제'를 주제로 온라인 세미나를 열고 이 같이 밝혔다. 노건엽 보험연구원 연구위원은 이날 '보험산업의 수익성과 대응방안'이라는 주제로 발표에 나서 "보험산업이 시장 요구이익을 만족시키기 위해 현재보다 1.9배의 이익이 필요하다"고 말했다. 이를 액수로 계산하면 4조7000억원이다.

노 연구위원은 투자자들이 보험사에 대한 요구수익률을 고려하면 2019년 말 당기순이익에 비해 생명보험사는 2.1배, 손해보험사는 1.5배의 수익을 낼 필요가 있다고 추정했다. 실제 보험회사 당기순이익은 최근 10년간 가장 낮은 수준이다. 2017년 이후 하락 추세이며 자기자본이익률(ROE)도 10년 전에 비해 3분의 1 수준으로 하락했다.

이어 오은상 미래에셋생명 본부장은 '제로금리시대의 영업환경과 상품전략'을 주제로 발표에 나서 보험 사업의 프레임을 바꿔야 한다고 강조했다. 그는 "변액보험, 외화보험 등 특별계정 상품 확대와 위험보장 다양화, 헬스케어 서비스 도입, 보험수요 변화 예측 등 제로금리시대를 대비하기 위해서는 보험 사업 프레임을 바꾸려는 노력이 필요하다"고 말했다.

토론세션에서 고인철 DB손해보험 상무는 "사회안전망으로서 보험산업의 역할을 충실히 해내려면 변화된 시대에 고객 니즈를 충족시키는 상품과 서비스를 제공해야 한다"며 "제로금리시대에 대비한 경영 및 위험 관리 패러다임의 전환이 절실히 요구된다"고 말했다. 그러면서 "그 전환 방향은 자산부채관리(ALM) 중심의 재무건전성 강화와 보험마진 중심의 수익구조 혁신"이라고 강조했다.

윤영규 교보생명 상무는 "수익성 높은 신계약 대응 전략으로 공급자인 회사보다 수요자인 고객 관점에서 출발해 다양한 고객의 요구에 부합하는 시도가 필요하다"며 "동시에 보험상품에 대한 부정적인 고객 인식을 바꿔주는 노력이 동반돼야 한다"고 말했다.

임창원 숭실대 교수는 "보험회사는 채권 처분이익을 통한 순이익 증가는 지양해야 하고 저해지 및 무해지 종신보험 판매가 향후 보험회사에 부담으로 작용할 수 있다"고 우려를 나타냈다.

안철경 보험연구원장은 이날 개회사에서 "현재 보험산업은 탈성장 사회로 진입해 과거와 같은 사업모형으로의 회귀는 기대하기 어렵기 때문에 수익성을 개선하고 지속가능성을 높이는 방향으로 사업 모형을 조정할 필요가 있다"고 강조했다.

