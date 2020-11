합천군, ICT 융합인재를 위한 로봇체험 행사

코딩 로봇체험, 언플러그드 소프트웨어체험, 목각로봇 꾸미기 등 다양한 코너 진행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 육아 종합지원센터는 관내 유아 가족 60여명을 초대해 유아들이 평소 접하기 힘든 다양한 로봇과 과학 체험 행사를 했다고 16일 밝혔다.

이번 체험행사는 휴머노이드 로봇을 활용한 로봇 댄싱, 로봇레이싱, 로봇 축구 로봇씨름과 AR 증강현실을 활용한 AR 포토존, 코딩 로봇체험, 언플러그드 소프트웨어체험, 목각로봇 꾸미기 등 다양한 코너로 구성된 체험활동을 진행했다.

군 관내 유아 자녀를 양육하는 가정에 즐거운 추억을 제공하고, 평소 접하기 어려운 프로그램을 경험하게 했다.

박혜정 육아 종합지원센터장은 “관내 유아 가정의 가족과 양육자들이 한자리에 모여 즐거운 체험을 하는 시간을 가지길 바란다”며 “새로운 경험 축적과 다양한 안목을 넓히는 계기가 돼 유아들의 공학적 재능을 일깨우는 데 도움을 줄 수 있을 것”이라며 기대감을 표했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr