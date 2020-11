시너지이노베이션, 항원용 바이러스 검체 채취키트 美 FDA 품목 등록

[아시아경제 이민지 기자] 시너지이노베이션 시너지이노베이션 048870 | 코스닥 증권정보 현재가 4,190 전일대비 775 등락률 +22.69% 거래량 15,160,217 전일가 3,415 2020.11.16 15:32 장중(20분지연) 관련기사 시너지이노베이션 "타액·항원용 검체 채취키트 美 FDA 품목허가 승인"해외임상 소식! 또 한번 터지는 ‘제2의 신풍제약’! 놓치면 손해입니다!시너지이노베이션, 3분기 영업익 62억원… 전년比 207%↑ close 은 타액과 항원으로 검체 및 수송할 수 있는 검체 채취키트가 미국 FDA 품목으로 등록됐다고 16일 공시했다.

회사 측은 “이번에 허가받은 제품은 코로나19 바이러스 외에 세균, 기타 바이러스 적용에도 유효하다”며 “품목등록으로 북미지역 판매와 수출이 가능해질 것”이라고 말했다.

