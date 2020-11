[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하 1층 푸드에비뉴 식품관 로컬푸드매장에서 본격적인 김장철을 앞두고 이 지역에서 생산되는 배추, 무, 젓갈 등 각종 신선한 김장재료를 선보이고 있다. 또 전남 해남의 황토밭에서 서리와 해풍을 맞고 자란 배추와 신안 천일염을 사용한 해남 절임배추를 사전예약 받는다.

