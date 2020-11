中企, 김종인 만나 “업계 입법현안 현장의견 반영” 건의

[아시아경제 문혜원 기자] 김기문 중기중앙회장은 16일 김종인 국민의힘 비상대책위원장을 만나 “중소기업이 당면한 경제위기를 극복하고 코로나19 이후를 대비할 수 있도록 중대재해기업처벌법 등 중소기업이 걱정하는 입법현안에 대해 현장의견을 적극 반영해 줄 것”을 건의했다.

김 회장이 이날 중소기업 단체장들과 함께 김 위원장에게 전달한 입법현안에 대한 현장의견은 ▲중대재해기업처벌법 제정 ▲중소법인 초과유보소득 과세방침 ▲공정위 전속고발권 폐지 ▲주52시간제 계도기간 연장 및 근로시간 유연화 ▲화관법 정기검사 유예·취급시설 기준개정을 위한 조속한 입법 보완 등이다.

이에 대해 김종인 국민의힘 비대위원장은 “현장의 의견을 충분히 수렴하여 입법대응하겠다”면서 “전속고발권 폐지 등 기업규제 3법은 잘못된 대기업 관행을 규제하기 위한 입법이지만 이로 인해 중소기업이 피해를 보는 일이 없도록 살피겠다”고 말했다.

