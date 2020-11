광주시, 국회의원·시민단체 등 9개 단체 시민협의체 협약

이용섭 시장 “아특법 개정안 국회통과 될 수 있도록 최선 노력”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시와 지역 국회의원, 시민사회단체 등 9개 단체로 구성된 시민협의체는 16일 오전 전일빌딩245 다목적강당에서 국립아시아문화전당 운영정상화를 위한 공동 노력에 합의하고 협약을 체결했다.

이번 협약은 지난 2015년 개관한 문화전당의 운영방식 결정시기가 다가옴에 따라 이병훈 의원이 지난 8월 발의한 아시아문화중심도시조성에관한특별법(이하 아특법) 개정안에 대해 지역사회의 폭 넓은 의견을 반영하고, 문화전당 운영 정상화의 출발이 되는 개정안의 국회 통과를 뒷받침하기 위해 마련됐다.

협약 주요 내용은 ▲문화전당 운영 정상화를 위해 아특법 개정안이 국회에서 통과될 수 있도록 공동노력하고 ▲문화전당 및 아시아문화원이 축적한 유·무형 자산의 승계, 인적·물적 자원 확보가 필요하다는데 합의하고 개정안 통과 이후 문화전당 운영과정에서 전원고용승계 및 근로 조건의 불이익이 없도록 공동노력한다 등이다.

그동안 광주시와 시민단체 등은 수차례 간담회를 통해 아특법 개정에 관한 공감대를 형성하고 지난달 6일 ‘문화전당 운영정상화를 위한 시민협의체’를 구성해 주요 쟁점사항에 대해 합의했다.

이번 협약은 지역사회의 폭넓은 의견 수렴을 통해 결론을 도출하고, 향후 문화전당 운영 정상화 뿐 아니라 아시아문화중심도시조성사업 추진에 탄력을 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다.

이병훈 의원은 “아특법 개정안이 올해 회기 내에 통과하지 못하면 문화전당은 국가기관으로서의 면모가 상실되는 위기에 빠져들 수 있으므로 지역사회의 적극적인 협조가 필요하다”고 강조했다.

박종화 아시아문화중심도시조성사업정상화 시민연대 대표는 “이번 협약을 계기로 문화전당 운영 정상화의 단초가 마련됐다”며 “향후에도 시민협의체가 협력해 조성사업 정상화와 문화전당 활성화를 위해 함께 노력하자”고 말했다.

이용섭 시장은 “협약은 국립아시아문화전당에 대한 지역사회의 문제인식과 대안에 대해 광주공동체가 함께 공감대를 형성하고 광주의 미래를 위해 한 목소리를 냈다는 것에 큰 의미가 있다”며 “하루 빨리 문화전당이 제 기능을 다하고 사람들이 찾아가고 싶은 곳이 될 수 있도록 힘과 지혜를 모아 개정안이 국회에서 통과될 수 있게 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

한편, 이번 협약은 광주광역시(시장 이용섭), 이병훈의원 등 더불어 민주당 광주지역 국회의원, 광주광역시의회(의장 김용집), 5·18민주유공자유족회(회장 김영훈), 5·18민주화운동부상자회(회장 김이종), 5·18구속부상자회(회장 문흥식), 공공운수노조광주?전남지부/아시아문화원지회(지회장 이우제), 아시아문화중심도시시지원포럼(회장 지형원), 아시아문화중심도시조성사업 정상화 시민연대(상임공동대표 박종화 등)로 구성된 시민협의체가 참여했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr