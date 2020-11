日스가, '방일' IOC위원장과 회담…"도쿄올림픽 개최 협력"

스가 "안전·안심하는 대회 위해 긴밀히 협력"

바흐 "내년에 도쿄대회 개최 결의 충분히 공유"

[아시아경제 정현진 기자] 스가 요시히데 일본 총리와 방일 중인 토마스 바흐 국제올림픽위원회(IOC) 위원장이 16일 회담을 하고 내년 7월로 연기된 도쿄올림픽과 패럴림픽 개최를 위해 협력하기로 했다.

NHK방송 등에 따르면 스가 총리는 이날 오전 총리 관저에서 바흐 위원장과 30분간 회담하고 이같이 밝혔다.

스가 총리는 "내년 여름 인류가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에서 성공한 증거로, 또 동일본대지진 이후 부흥하고 있는 모습을 알리는 올림픽으로 개최를 실현하려는 결의를 다진다"면서 "안전하고 안심할 수 있는 대회를 실현하기 위해 (IOC와) 긴밀히 협력해 전력으로 대처하겠다"고 밝혔다.

이에 바흐 위원장도 "도쿄 대회를 내년에 개최한다는 결의를 충분히 공유한다"고 화답하고 개최를 위해 협력해나가겠다고 답했다. 이어 "이번 대회는 코로나19 이후 세계에서 인류의 연대와 결속력을 나타내는 신호가 될 수 있다"면서 "현재 인류는 터널 안에 들어있을지 모르지만 올림픽 성화가 터널 끝에 보이는 빛이 될 것이라 믿는다"고 덧붙였다.

스가 총리는 회담 후 기자들에게 내년 도쿄올림픽에 관객들이 참여할 수 있도록 다양한 검토를 진행하고 있다고 밝혔다. 바흐 위원장도 회담 후 "내년 대회에 경기장에 관객이 입장할 수 있을 것이라고 확신을 갖게 됐다"면서 코로나19 백신이 개발되면 올림픽 참가자, 방문객 등이 일본에 올 때 백신을 접종할 수 있도록 노력하겠다고 했다.

바흐 위원장은 대회 연기가 결정되기 전인 지난해 7월 이후 처음 일본을 방문했다. 전날부터 일본을 방문 중인 바흐 위원장은 이날 오후 고이케 유리코 도쿄도 지사와도 회담한 뒤 모리 요시로 대회 조직위원장과 공동 기자회견을 할 예정이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr