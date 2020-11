KB굿잡 우수기업 온라인 취업박람회 종료…"15만명 구직자 참여"

330여개 기업과 15만명 구직자 참여

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 KB굿잡사이트를 통해 지난 2일부터 13일까지 2주 동안 진행한 '2020 제2차 KB굿잡 우수기업 온라인 취업박람회'가 성황리에 마무리됐다고 16일 밝혔다.

국민은행은 중소·중견기업들의 인재채용 기회를 마련하고 구직자의 취업률을 높이기 위해 지난 2011년부터 매년 KB굿잡 우수기업 취업박람회를 개최해왔다.

18회째를 맞는 이번 행사는 코로나19로 인해 상반기에 이어 비대면 방식 온택트 취업박람회로 진행됐다. 국민 누구나 참여가능한 오픈형 취업박람회로 운영됨에 따라 330여개 기업과 15만명에 이르는 구직자가 참여하는 등 뜨거운 호응을 얻었다.

오는 20일까지 KB굿잡사이트를 통해 온라인 취업박람회 참가자 대상 설문조사가 실시되며 향후 취업박람회 운영에 대한 구직자와 구인기업의 의견을 적극 청취하고 반영할 예정이다. 이를 통해 2021년부터는 전국의 다양한 기업과 구직자가 참가할 수 있는 온라인과 현장 취업박람회의 장점을 결합해 보다 적극적인 일자리 연결을 지원할 계획이다.

KB국민은행 관계자는 “2020년 최초로 시도한 온라인 단독 취업박람회에 많은 관심과 성원을 보내주셔서 감사드린다”며, “2021년도에도 취업박람회를 포함한 다양한 방식의 취업지원 프로그램을 강화해 ‘세상을 바꾸는 금융’을 선도하는 국민의 평생금융파트너가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

