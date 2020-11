아이폰12 미니 잠그면 터치 오류…그룹 메시지 누락도

아이폰12 미니 잠금화면 카메라·스와이프 인식 잘 안 돼

아이폰12 교체 사용자들 그룹 메시지 수신 오류 문제제기

[아시아경제 한진주 기자] 아이폰12 미니 사용자들이 잠금을 풀거나 잠금 상태에서 카메라를 켤 때 제대로 터치를 제대로 인식하지 못하는 현상을 겪었다.

15일(현지시간) IT 커뮤니티 레딧에서 아이폰12 미니를 구입한 사용자들이 잠금장치를 풀거나 잠금 상태에서 카메라를 누를 때 또는 아래에서 위로 스와이프 할 때 터치를 제대로 인식하지 못하는 문제가 있다고 지적했다.

잠금해제 상태에서는 터치를 인식하지 못하는 문제가 발생하지 않았다. 일부 사용자들은 기기를 유선 충전기에 연결하거나 케이스 없이 쓸 경우 문제가 해결된다는 의견을 제시하기도 했다. 잠금 터치 인식 오류 문제가 접지나 전도와 관련한 문제일 가능성이 있다는 추측도 나온다.

아이폰12로 교체한 일부 사용자들은 문자 메시지가 누락되는 현상을 겪기도 했다. 아이폰12로 교체한 사용자들은 애플 포럼에 문자 메시지 전송 이슈에 대한 문제를 제기했다.

여러명이 아이메시지로 대화하는 그룹 텍스트 대화에서 전체 메시지 확인이불가능하거나 일부 메시지가 누락되는 문제가 발생했다. iOS 사용자만의 대화 뿐 아니라 안드로이드 기기 사용자가 포함된 대화에서도 같은 문제가 발생했다. 특정 이통사와는 관련 없이 소프트웨어 문제로 추정된다.

애플인사이더는 "애플이 이 문제를 인지하고 소프트웨어 업데이트로 해결하게 될 가능성이 높다"고 설명했다.

한편 국내 아이폰 커뮤니티에서는 아이폰12와 12 프로에서 화면 밝기를 어둡게 설정하고 영상을 보거나 웹서핑을 할 때 화면이 깜빡거리는 일명 '번개 현상'과 50% 밝기 상태에서 화면이 암전되는 '블랙' 이슈, 디스플레이 측면이나 하단 밝기가 균일하지 않은 빛샘 현상 등이 나타난다는 지적이 꾸준히 제기됐다. 이에 대해 애플은 "소수의 보고된 건에 대해서 인지하고 있고 현재 조사중"이라고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr