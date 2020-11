시너지이노베이션, 3분기 영업익 62억원… 전년比 207%↑

[아시아경제 장효원 기자] 바이오 및 의료기기 전문기업 시너지이노베이션 시너지이노베이션 048870 | 코스닥 증권정보 현재가 3,825 전일대비 410 등락률 +12.01% 거래량 12,873,408 전일가 3,415 2020.11.16 14:06 장중(20분지연) 관련기사 간암 치료길 연다! 성공적인 임상! 눈깜짝할 사이에 폭등한 ‘이 기업’시너지이노베이션, 커뮤니티 활발... 주가 -4.9%.유럽 재확산! ‘주가급등’ 진단키트 대량 판매! close (대표이사 구자형)이 신규사업의 영향으로 수익성이 대폭 개선된 3분기 실적을 발표했다.

회사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검체 채취키트의 매출이 반영되며 수익성이 개선됐으며, 4분기에도 매출 상승세가 견조하게 이어질 것으로 전망했다.

시너지이노베이션은 지난 3분기 연결기준 매출액이 445억원을 기록했으며, 영업이익은 62억원으로 전년 동기대비 207% 증가했다고 16일 공시했다.

본업인 미생물 배양배지 사업과 자회사 엠아이텍의 안정적인 성장세와 더불어 코로나19 검체 채취키트의 매출이 3분기부터 반영되며 전년 동기 대비 영업이익이 42억원 증가했다. 특히 별도 재무제표 기준 영업이익은 37억원으로 전년 동기 대비 900%가 넘는 성장률을 기록했다.

회사 관계자는 “신규 사업인 검체 채취키트가 기존 사업을 뛰어넘는 매출액과 영업이익을 기록하면서, 별도기준 영업이익률이 25%포인트 이상 증가했다”며 “채취키트에 대한 신규 발주가 계속 이어지고 있는 만큼 4분기에도 견조한 매출 성장세가 이어질 것으로 기대된다”고 밝혔다.

시너지이노베이션은 올해 코로나19 검체 채취키트 사업에 진출하면서 생산시설을 연간 4800만개 수준까지 확충했으며, 미국 FDA 품목허가 승인, 유럽 CE인증 등을 획득하며 품질에 대한 글로벌 신뢰를 확보하고 있다.

