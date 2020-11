용인자연휴양림 내 '패러글라이딩 착륙장' 조성

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기도 용인자연휴양림 내 패러글라이딩 착륙장이 조성됐다.

용인시는 용인자연휴양림을 방문하는 휴양객들이 보다 안전하게 산림레포츠를 즐기도록 쾌적한 환경을 만들기 위해 휴양림 내 패러글라이딩 착륙장을 조성, 16일 시민들에게 개방했다고 밝혔다.

기존 패러글라이딩 체험은 나대지에 착륙해야 해 안전사고 위험은 물론 장비 손상의 우려가 컸다.

시는 이에 따라 국도비 6억원을 투입해 롤잔디를 식재하고 풍향계를 설치하는 등 부대시설을 정비했다.

또 체험객이 편안히 휴식하도록 몽골텐트를 설치했다.

시는 내년 추가로 국도비를 확보해 패러글라이딩 이륙장 및 어린이 체험시설인 에코어드벤처 등 산림레포츠 시설을 정비할 계획이다.

시 관계자는 "휴양객들이 보다 안전하고 쾌적하게 산림레포츠 시설을 즐기도록 다양한 부대시설을 정비해 산림교육과 레포츠가 공존하는 복합 산림휴양 프로그램을 제공하겠다"고 강조했다.

시는 지난해 산림교육센터를 조성해 숲해설, 산림 치유 등 산림교육 프로그램을 진행하고 있다.

