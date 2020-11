[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구 우산동지역주택조합(조합장 강수원)이 코로나19 확산으로 인해 일상생활에 큰 제약을 받고 있는 장애인들을 위해 발 벗고 나섰다.

우산동지역주택조합은 지난 14일 장애인복지시설인 (사)실로암사람들에 마스크(1200만 원 상당)를 기부했다고 16일 밝혔다.

코로나 확산 우려에 따라 행사는 진행하지 않고 1t 트럭 2대에 나눠 전달했다.

강수원 조합장은 “코로나19가 광주에서 다시금 고개를 들고 있어 모두가 어려운 상황에 조금이라도 지역사회에 도움이 되고자 이번 기부를 진행하게 됐다”며 “한 마음으로 방역수칙을 준수해 나간다면 곧 종식되리라 믿는다”고 말했다.

