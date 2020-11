제1회 인천국제해양포럼 19일 개막…'뉴노멀 시대, 해양산업의 시작' 주제

[아시아경제 박혜숙 기자] 국내외 해양·항만 전문가들이 모여 해양산업의 미래전략을 모색하는 '제1회 인천국제해양포럼(IIOF 2020)'이 오는 19~20일 인천 송도컨벤시아에서 열린다.

해양수산부와 인천시가 공동 주최하고 인천항만공사 등이 주관하는 이번 포럼에는 해양분야 국내외 석학과 전문가, 기업 관계자들이 참석해 해양산업의 최신 기술과 트렌드를 공유하고 비즈니스 네트워킹을 꾀한다.

포럼의 문을 여는 개막 기조연사로는 세계 최대 항만 운영회사인 PSA 인터내셔널의 탄총멩 대표가 '세계적 팬데믹 등 환경 변화 속 디지털을 적용한 지속가능한 항만 운영 노하우와 전략 방안'을, 글로벌 1위 해운 선사인 머스크의 디틀레브 블리처 아시아태평양본부 대표가 '디지털화를 통한 탄력적 글로벌 공급망 구축'과 관련해 온라인 특별영상으로 참가자들을 만난다.

포럼은 '뉴 노멀 시대, 해양산업의 새로운 시작'이라는 주제로 '해운·항만·도시', '스마트해양', '해양환경', '해양관광'의 4개 정규 세션과 '남북물류' 특별 세션으로 구성된다.

개막일에 진행되는 '해운·항만·도시' 세션에서는 인천을 중심으로 국내외 해양도시 간 상생과 협력의 네트워크 구축을 위해 '항만과 도시', '해운항만수산 산업 변화'라는 두가지 주제를 다룬다.

20일 오전 '남북물류' 특별 세션에서는 요슈카 피셔 전 독일 부총리 겸 외무부 장관이 온라인 사전 녹화를 통해 평화통일을 이뤄낸 독일의 물류 협력 과정에 대한 경험을 나눈다.

이어 오후 '스마트해양' 세션에서는 새로운 시대에 맞는 바다의 역할에 대해 논의한다. 과거 바다는 의식주 자원의 공급원이자 대륙을 잇는 통로라는 일차적 역할을 했다. 하지만 최근의 바다는 4차 산업과 접목돼 앞으로 펼쳐질 다양한 산업과의 융합 등 무한한 가능성을 품은 미래가치로 주목받고 있다.

'해양관광' 세션에서는 코로나19 이후 시대(포스트 코로나)와 미래지향적인 해양관광 생태계 구축에 대해 크루즈산업을 중심으로 논의한다.

이번 포럼에서는 LA 롱비치 항만청, PSA 코리아, 로테르담 항만공사 등 항만 행정기관의 경험과 노하우가 공유되며 국제해운회의소, 국제항만협회, 한국선주협회, 알파라이너 리서치센터, WTI(Waterborne Transport Research Institute), 상해 국제크루즈 경제연구센터, UNEP NOWPAP, UN-ESCAP 동북아사무소, 한국해양수산개발원 등 다양한 국내외 협력기관·단체의 제언도 들을 수 있다.

아울러 인천을 중심으로 국내 항만산업을 주도적으로 이끌고 있는 선광신컨테이너터미널, 세광종합기술단, 남성홀딩스, 큐버, 롯데관광개발 등 기업 뿐 아니라 대학 등 학계에서도 참가해 더욱 다채로운 논의가 이뤄질 전망이다.

이번 포럼은 코로나19 확산을 고려해 기존 오프라인 포럼에 온라인을 접목한 온·오프라인 하이브리드 방식으로 진행된다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr