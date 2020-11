[종합] '도박 의혹' 프로야구 삼성 방출 윤성환 "사실 아냐" 해명

[아시아경제 김슬기 기자] 프로야구 삼성 라이온즈의 투수 윤성환(39)이 구단에서 방출된 가운데 자신을 둘러싼 도박 의혹에 대해 "사실이 아니다"라고 해명했다.

16일 윤성환은 연합뉴스와의 통화에서 "나는 잠적한 적이 없다. 도박 문제는 더더욱 사실이 아니다. 정말 억울하다. 결백을 밝히고 싶다. 경찰이 조사하겠다고 부른 적도 없다. 경찰이 부르면 언제든 가겠다. 지금은 내 결백을 증명하고 싶은 마음뿐이다"라고 주장했다.

앞서 이날 스포츠서울은 투수 A가 거액의 도박 빚을 지고 잠적 중이라고 보도했다. 선수의 이름을 밝히지 않은 기사였지만 일부 야구 팬 등은 A 선수를 삼성의 우완투수 윤성환으로 지목했다.

윤성환은 "채무가 있는 건 맞지만, 도박과는 무관하다. 조직 폭력배와 연루됐다는 건 더더욱 사실이 아니다"라며 "오히려 내가 도박과 전혀 무관하다는 걸 경찰 조사에서 밝혔으면 좋겠다. 사실이 아닌 소문이 사실처럼 퍼지는 것 같아서 답답하다"고 호소했다.

그러면서 "9월에 삼성 구단 관계자가 '우리는 윤성환 선수와 2021시즌에 계약할 수 없다. 은퇴하거나, 자유계약선수(FA)로 풀어주는 등 선수가 원하는 쪽으로 결론을 내리겠다'라고 말했다"라며 "정말 서운했다. 나는 삼성에서만 뛰었고, 우승도 여러 차례 했다. 은퇴는 삼성에서 하고 싶었다. 나는 '한 팀에서 오래 뛴 선수를 구단이 예우하지 않는다'라고 느꼈다"며 훈련장에 출근하지 않은 이유를 밝혔다.

한편 삼성은 이날 "투수 윤성환을 자유계약선수로 방출하기로 결정했다"고 공식 발표했다. 윤성환은 지난 2008년 10승을 기록한 이후 두 자릿수 승수를 총 여덟 차례 기록하는 등 삼성의 우완 에이스로 활약했다.

