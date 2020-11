[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 소방행정학과 재학생 4명이 ‘2020년 상반기 지방소방공무원 시험’에 최종 합격했다고 16일 밝혔다.

합격자 명단을 보면, 광주광역시 지방공무원에 주태열(3학년) 임용백(4학년)씨, 전라남도 지방소방공무원에 김종현(4학년), 박준하(2학년)씨 등 4명이다.

노선균 소방행정학과 학과장은 “소방행정학과는 지난해 7명이 지방공무원시험에 합격한데 이어 올해도 4명이 합격하는 등 2012년도 학과 개설 이후 질 높은 교육서비스로 매년 소방전문직업인을 배출하고 있다”고 말했다.

호남대 소방행정학과는 체계적인 커리큘럼과 전공연계 현장체험 중심의 프로그램을 운영을 통해 소방공무원뿐만 소방시설 설계·시공·감리·점검에 관한 기술자들을 양성 및 배출, 학생들의 취업률이 매년 상승세를 보이고 있다.

