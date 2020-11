[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창경찰서(서장 이상주)는 16일 고창초등학교 등굣길 학생들 상대로 패트롤 맘과 함께 학교폭력 예방 활동을 실시했다고 밝혔다.

학생들 대상으로 학교폭력 예방과 교통사고 예방을 위해 가방에 탈부착할 수 있는 야간 형광 반사 기능의 홍보물인 ‘옐로카드’를 제작, 배부했다.

또 코로나로 지쳐있는 학생들에게 마스크 착용, 손 씻기 등 코로나 확산을 방지할 수 있도록 마스크를 배부하며 응원했다.

이상주 서장은 “코로나 방지를 위해 기본수칙을 잘 지켜나가 친구들과 함께 등교할 수 있는 즐거운 학교생활을 이어나가고 아울러 학교폭력 없는 분위기를 만들기 위해 계속 노력하겠다”고 말했다.

