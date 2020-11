피엔케이피부임상연구센타, 3분기 누적 영업익 62억…"전년비 45% 증가"

[아시아경제 유현석 기자]피부인체적용시험기관인 피엔케이피부임상연구센타 피엔케이피부임상연구센타 347740 | 코스닥 증권정보 현재가 23,800 전일대비 50 등락률 +0.21% 거래량 29,171 전일가 23,750 2020.11.16 10:38 장중(20분지연) 관련기사 피엔케이피부임상연구센타, 2020 하반기 신규상장 테마 상승세에 8.23% ↑IPO시장 3분기 뚜렷한 회복세…내년에도 '대어' 줄줄이피엔케이, 주가 2만 7400원.. 전일대비 2.24% close (P&K)는 16일 3분기 누계 기준 매출액 113억원, 영업이익 62억원, 당기순이익 57억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 31%, 45%, 39% 증가다.

3분기 만에 이미 전년도 전체 매출액은 90%를 달성했다. 영업이익 및 당기순이익의 경우에는 이미 초과 달성에 성공했다는 것이 회사 측의 설명이다.

3분기 기준으로도 매출액 35억원, 영업이익 18억원, 당기순이익 17억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 16%, 32%, 31%로 모두 증가했다.

이해광 대표는 “올해 실적 성장은 코스메슈티칼을 필두로 하는 화장품 분야 수주 확대와 대기업 비중 증대에 기인했다"며 "이러한 추세는 남은 4분기에도 지속될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

그는 “최근 5개년 매출액 연평균성장률 28%, 평균 영업이익률도 50%에 달했다"며 "성장은 올해 뿐 아니라 앞으로도 지속될 것으로 보고 있으며 이러한 성장성과 수익성의 비결은 끊임없는 신규시험법 개발을 통한 트렌드 선도, 그에 따른 고부가가치 창출과 선제적인 투자에서 비롯되었다고 생각한다"고 말했다. 이어 "내년 1분기 신규지점 설립과 하반기 중국법인 설립을 통해 더 큰 성장으로 시장의 기대에 보답하도록 하겠다"고 덧붙였다.

