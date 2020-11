경남도, 시군 연계협력사업 사업비 15억원 지원

진해만권 통합관광벨트 구축, 진주-사천 광역자전거도로 개설 등 12개 사업선정

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 지난 13일 개최한 ‘경남형 시군 연계협력사업 선정 심의위원회’를 통해 최종 선정한 시군 연계협력사업에는 도비 15억원과 시군비 15억원이 지원될 예정이다.

‘경남형 시군 연계협력사업’은 행정구역을 넘어 지리·문화적으로 인접한 생활권역을 중심으로 ▲광역 대중교통망 구축 ▲지역자원 공동관리 ▲지역 관광자원 연계 ▲시군 간 시설공유 등의 권역별 공동사업을 추진하는 사업이다.

도는 작년에 7개 사업 도비 10억원을 지원했으며, 올해는 13개 시군에서 15개 사업이 접수됐으며, 도 소관부서의 검토와 심의위원회를 통해 선정됐다.

최종 선정된 사업은 ▲진해만권 통합관광벨트 구축을 위한 기반시설 조성사업 ▲진주-사천 광역자전거도로 개설 ▲불모산 전망쉼터 조성 ▲구 삼랑진교 자전거도로 정비 ▲밀양-양산간 울트라 M.T.B 코스 개발 ▲합강권 낙동강 3色길 조성▲부자기원 솥바위공원 조성 ▲‘습지와 철새 in 경남’ 모바일 스탬프 투어 운영 ▲하늘?산?바다를 연결하는 창선-삼천포대교 길 조성 ▲황매산 공감 여행 서비스 구축사업 ▲거함산 항노화산업 엑스포 전시 ▲합천~창녕 생태관광 브랜드 개발 사업이다.

이삼희 도 자치행정국장은 “수도권 집중시대에 자치단체 간 상호협력을 통해 균형발전을 모색하는 것은 지방자치시대의 필수사안”이라며 “앞으로도 경남형 시군 간 연계협력사업을 지속해서 확대 추진해 나가겠다”고 말했다.

