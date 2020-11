"겨울에는 NEW QM6와 함께"…르노삼성차, 전국 시승 이벤트 실시

[아시아경제 성기호 기자] 르노삼성자동차가 NEW QM6 출시를 기념해 오는 이달 28일까지 THE NEW SM6와 NEW QM6, XM3를 직접 체험해볼 수 있는 전국 단위 고객 시승 이벤트를 실시한다고 16일 밝혔다.

이번 NEW QM6 출시 기념 전국 시승 이벤트는 전국 르노삼성자동차 170개 영업점에서 진행된다. 시승 이벤트 참여를 위해서는 르노삼성자동차 공식 홈페이지를 통해 시승 희망 차종과 원하는 전시장을 선택하면 된다.

시승 이벤트 참여 고객 모두에게는 고급 드립 티백 커피 세트를 제공하며, 추첨을 통해 100명에게 스타벅스 텀블러를 증정한다. 시승 이벤트 기간 중 신차를 구매한 고객에게는 추첨을 통해 BOSE 프리미엄 블루투스 스피커(10명), 르노 차박 세트(20명)를 선물로 증정한다. 추첨 결과는 다음달 4일 발표할 예정이다.

김태준 르노삼성자동차 영업본부장은 “이번 전국 시승 이벤트는 올해 새롭게 출시한 르노삼성자동차의 신차들을 모두 경험해 볼 수 있는 좋은 기회다”라며, “르노삼성자동차의 차별화된 라인업의 매력을 직접 느껴보시길 바란다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr





