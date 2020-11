라벨영 '토탈뷰티케어 키트'·코라오가닉스 '착한 비건 세럼'

라벨영, 한 박스로 기초 끝내는 '쇼킹킬링홈케어'

코라오가닉스, 식물 유래 '노니 나이트 아하 세럼'

[컬처&라이프부 김은지 기자]자연을 노래하는 피부 라벨영이 기초 케어 제품을 한 박스에 담아낸 올인원 토탈 스킨케어 제품 3종을 출시했다. 오가닉 뷰티 브랜드 코라오가닉스는 촉촉한 피부를 오랜 시간 유지하도록 도와주는 아이템을 선보였다.

라벨영 신제품 '쇼킹킬링홈케어'는 아침, 저녁으로 필요한 기초 케어를 간편하게 스틱 1개로 끝낼 수 있는 올인원 스킨케어 제품부터 잠든 사이 스킨케어 시너지를 극대화해줄 마스크팩까지, 3종이 하나의 패키지로 구성된 아이템이다. 여러 제품을 사용할 필요 없이 스킨케어를 한 번에 끝낸다는 것을 재치 있게 표현해 '홈케어 죽여버리기'라는 애칭이 붙었다.

라벨영 김화영 대표이사는 "코로나19와 경기 침체로 인해 모두가 힘겨워하고 있는 이 시기에 고객분들께 조금이나마 힘이 되어드리고자 여러 제품을 구매할 필요 없이 합리적인 가격에 확실한 효과를 드릴 수 있도록 고심 끝에 출시했다"며 "올인원의 명가 라벨영에서 무려 8년간의 연구를 통해 자신 있게 출시한 토탈뷰티 홈케어 제품으로 피부 속에 맴도는 스킨케어 효과를 느껴보시길 바란다"고 밝혔다.

코라오가닉스가 출시한 신제품 '노니 나이트 아하 세럼'은 에코서트 인증을 받은 유기농 화장품이자 동물성 성분이 없는 비건 화장품이다. 피부 표면에 과도하게 생성된 각질을 정돈해주고 피부 턴 오버 주기를 정상화해 피부 결을 매끄럽게 케어하는 데에 도움을 준다고 알려졌다.

뿐만 아니라 '노니 나이트 하아 세럼'은 칙칙했던 피부를 맑고 환하게 가꿔주며 유해한 환경으로부터 피부를 보호해준다. 인증 받은 유기농 보습 성분들은 수분 손실을 최소화해 오랜 시간 촉촉한 피부로 유지해준다. '노니 나이트 아하 세럼'은 코라오가닉스 공식 온라인몰에서 가장 먼저 확인할 수 있다.

김은지 기자 hhh50@asiae.co.kr