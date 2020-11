요기요, 신한·삼성카드와 전용 제휴카드 출시

[아시아경제 김철현 기자] 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 신한카드, 삼성카드와 손잡고 '요기요' 전용 제휴카드를 출시한다고 16일 밝혔다.

요기요 전용 제휴카드는 총 2종으로 신한카드, 삼성카드에서 각각 발급받을 수 있으며 요기요 서비스에 집중 할인 혜택을 제공해 고객들의 편의성을 강화한 것이 특징이다. 요기요 할인 혜택 외에도 온라인 동영상 서비스(OTT) 등 비대면 소비 맞춤형으로 다양한 혜택이 제공된다.

요기요는 이번 신한카드와 삼성카드와의 제휴 협력을 시작으로 고객들이 빠르고 편리한 배달 서비스에 더해 차별화된 주문 경험을 누릴 수 있도록 다양한 할인 혜택을 폭넓게 제공해나갈 계획이다. 박채연 딜리버리히어로코리아 브랜드 고객경험 마케팅실 실장은 "최근 언택트 소비 문화가 확산되며 배달음식 수요가 늘어남에 따라 요기요 고객들에게 더욱 다양한 혜택을 제공하고자 새로운 방식의 협업을 진행하게 됐다"면서 "이번 제휴로 신한카드, 삼성카드와의 시너지를 통해 요기요 고객만이 누릴 수 있는 차별화된 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

