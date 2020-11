청호나이스, '2020 카페&베이커리페어' 전시회 참가

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 '2020 카페&베이커리페어' 전시회에 참가, 고객 참여 마케팅을 확대한다고 16일 밝혔다. 일산 킨텍스에서 오는 19일부터 22일까지 나흘 간 개최되는 이번 전시회에서 청호나이스는 '커피얼음정수기 휘카페', '살균 얼음정수기 세니타', '뉴히어로 공기청정기' 등 총 4개 제품군 23종의 생활가전 제품을 선보인다. 커피생두 화장품 카베엘라 브랜드도 소개한다.

전시회 기간 중 '커피얼음정수기 휘카페' 시음 행사를 통해 고객이 직접 제품을 체험해 볼 수 있는 기회와 함께 현장 계약 고객에게는 렌탈료 할인·면제 혜택도 제공할 예정이다. 원광직 청호나이스 마케팅부문 이사는 "청호나이스는 얼음정수기, 커피정수기 등을 최초로 출시하며 국내 생활가전 업계 기술력을 선도해 온 기업"이라며 "당사의 우수한 제품들을 직접 눈으로 보고 체험할 수 있는 최고의 장을 마련하겠다"고 했다.

