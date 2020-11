에이지 투웨니스, 에센스 커버 팩트 HQ 출시

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 24,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,850 2020.11.16 08:13 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주]中 시진핑 주석 방한 추진 소식에 화장품株 ↑애경 케라시스, 中티몰 플래그십 스토어 오픈루나, 에센스 플렉스 컨실러 close 의 대표 화장품 브랜드 에이지 투웨니스에서 한 단계 더 진화한 에센스 커버 팩트 HQ를 16일 출시했다.

에센스 커버 팩트 HQ는 에센스 커버 팩트의 세대교체를 모티브로 에센스 커버 팩트의 핵심인 에센스 함량, 팩트 라떼, 용기 디자인 등을 모두 업그레이드 해 새롭게 선보인다.



100˚C 고온 스팀 공법을 적용한 ‘더블 럭셔리 에센스’를 73% 함유했다. 더블 럭셔리 에센스는 바다의 보석이라 불리며 보습 에 탁월한 ‘캐비어 추출물’과 ‘블랙, 화이트 트러플 추출물’로 완성된 에센스다. 특히 기존 에센스 커버 팩트의 에센스 함유량보다 2% 업그레이드 해 피부에 촉촉함과 영양감을 더해준다.

에센스 커버 팩트 최초로 선보이는 포인원(4 in1) 라떼를 적용했다. 결점 커버에 도움을 주는 ‘뉴트럴 베이지’, 광채 있는 피부를 표현해주는 ‘글로우 핑크’, 화사한 피부를 연출해주는 ‘퓨어 화이트’, 피부 밀착력을 높여주는 ‘크림 골드’ 등 4가지 색상을 더해 정교하고 섬세한 피부 톤 보정을 해준다.

피부 표면에 얇은 막을 형성해 메이크업 밀착력을 높여주는 ‘필름 포머’ 성분을 함유하고 메이크업의 지속력을 높여주는 ‘밀착, 지속 파우더’를 적용해 메이크업이 마스크 등에 묻어나지 않도록 도와준다. 실제로 ‘마스크 묻어남 방지’ 등 마스크 프루프 관련 인체적용시험을 완료 받았다. 자석 케이스를 적용해 파우치 등에서 쉽게 열리지 않도록 사용의 편리성을 높였으며 디자인의 고급스러움까지 더했다.



에이지 투웨니스 브랜드 담당자는 “2013년 에센스 커버 팩트가 첫 출시된 이후 그 간의 연구와 끊임없는 혁신을 통해 7년간의 노하우를 담아 더욱 진보된 3세대 에센스 커버 팩트를 선보이게 됐다”고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr