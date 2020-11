[아시아경제 이민지 기자] 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 23,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,250 2020.11.16 08:13 장시작전(20분지연) 관련기사 [바이든 효과 수혜주는]진단키트株·中소비株 기대감 '솔솔'엑세스바이오 자회사 웰스바이오, 코로나19 항원신속진단키트 식약처 수출허가 획득엑세스바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 2.1% close 는 16일 시설자금, 운영자금 조달을 위해 111억3200만원 규모로 제 4회차 기명식 무이권부 사모전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%, 2%이다.

발행 특정인은 징코바이오웍스(Ginkgo Bioworks, Inc.)다. 회사 측은 “RDT 생산능력 확대를 위한 생산설비 구입과 설치, 회사 운영경비 조달을 위해 전환사채 발행을 결정했다”고 설명했다.

발행지역은 미국이다. 기준환율은 1132.2원으로 잡았다.

