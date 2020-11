與 한반도 TF 출국, 비건·셔먼 만난다..."북핵·한미동맹 협의"

바이든 행정부 관계자는 만나기 어려울듯

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당 '미·일 지도부 교체에 따른 한반도 및 국제정세 대응을 위한 태스크포스 (한반도TF)' 소속 의원들이 15일 미국으로 출국했다. 이들은 스티브 비건 미국 국무부 부장관 겸 대북정책특별대표, 미국 외교하원위원장 후보인 브래드 셔먼 의원 등을 만날 예정이다.

국회 외교통일위원장이자 민주당 한반도 TF 위원장인 송영길 의원은 이날 오전 인천공항에서 기자들과 만나 “이번 방문에서 그동안 북미관계와 한반도 문제를 주로 다뤄온 비건 국무부 부장관과 만날 것"이라면 서 "비건 부장관과 이후 과정을 같이 협의하는게 중요할것으로 보여진다"고 말했다. 이어 “셔먼 의원도 미 하원 외교위원장의 유력한 후보라 그 분과 만남을 통해 북핵문제와 한미동맹문제를 같이 협의할 계획”이라고 말했다.

다만 조 바이든 당선인 측 관계자와 만날 예정이 있는지에 대한 질문에는 “바이든 당선인의 인수위 관계자들은 외국 정치인 면담을 금지하고 있기 때문에 직접적으로 만나기 어려울 것 같다”며 “관련된 분들과 최소한의 접촉은 노력하고 있지만 공개하기는 어렵다”고 말했다.

송 의원은 “미국 하원 52명 의원이 한반도종전선언결의안을 본회의에 제출한 상태라 그런 결의안에 대해서도 미국 의원들과 잘 의견을 나누도록 하겠다”며 "문재인 대통령이 말한 한반도 평화정책이 바이든 행정부에서도 수용되고 상호이해가 높아지도록 노력할 것”이라고 말했다.

이어 "민주당 김병주 의원이 한미동맹지지결의안을 다음주 초에 국회에서 발의할 예정"이라며 "토마스 수워지 의원과 제임스 랭포드 의원 등이 미국에서도 한미동맹지지결의안을 제출해 이번에 통과될 것으로 보여 두 분 의원과도 만날 예정"이라고 말했다. 또 “한국계 미국인 앤디 김 의원이 재선이 됐고, 메릴린 스트릭랜드를 비롯해 4명의 (한국계) 의원들이 당선된 건 축하할 일”이라며 “그 분들과 만나서 한미 의회간 상호관심사를 잘 상의하고 오겠다”고 말했다.

