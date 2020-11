예산 커지고 국회 세종 이전 이슈까지…지자체 '세종사무소' 붐

서울 제외한 나머지 지자체 '세종사무소' 운영

국회 이전 이슈·예산 확보 때문

정보 수집·부처 건의 총력전

[아시아경제 장세희 기자]지방자치단체가 앞다퉈 세종에 둥지를 틀고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화에 대응하기 위한 정부 예산이 커지는 데다 국회 세종 이전 이슈까지 맞물리면서다.

13일 아시아경제가 조사한 결과 17개 시도 중 세종사무소를 운영하는 지자체는 15곳으로 확인됐다. 세종을 제외하고 세종사무소를 두지 않은 곳은 서울뿐이다. 경기ㆍ대전ㆍ충남은 지난해 세종사무소를 개소했다.

지자체 면면을 보면 재정협력관(4급)ㆍ5급ㆍ6급ㆍ7급 등 총 3~4명의 인원이 세종에 파견돼 근무하고 있다. 세종사무소 내에는 접견실, 재정협력관실, 시군 대외협력 부서 지원을 위한 스마트워크센터 등이 설치돼 있다.

한 지자체 공무원 A(43)씨는 "정부의 예산이 커지면서 이를 확보하기 위해 발로 뛰고 있다"며 "주로 출입하는 부처는 교부금을 관할하는 행정안전부, 규모가 큰 국비 사업이 많은 국토교통부, 예산을 총괄하는 기획재정부"라고 말했다.

또 다른 지자체 공무원 B(37)씨는 "본청이 지방에 있다 보니 일일이 대응하기 어렵다"며 "제ㆍ개정이 필요한 법령ㆍ규칙ㆍ지침들에 대한 건의도 하고 있다"고 말했다. 상임위원회별로 법령을 정리하고 관련 부처에 건의를 하는 방식이다.

내년 예산은 555조8000억원으로 올해 예산(512조3000억원)보다 43조원 이상 증가했다. 총지출 증가율은 8.5%로 이 중 일반ㆍ지방행정 분야 예산 증가율은 9.5%에 달한다.

행안부의 특별교부세 확보에도 역할을 하고 있다. 특교세는 중앙정부가 지자체에 나눠주는 지방교부세 중 일정한 조건을 붙이거나 용도를 제한해 교부하는 재원이다. 통상 특교세는 복합공간 조성ㆍ주차장 건립 등 지역 밀착형 사업에 배정되는 경우가 많다.

한편 더불어민주당에서 국회 세종의사당 건립 추진 논의가 수면 위로 떠오르면서 세종 관가 및 국회 이전 관련 정보도 입수해야 하는 상황이다. 국회가 세종으로 이전하게 되면 각종 정보를 수집하는 데 큰 도움이 될 것이란 판단에서다. 한 지자체 공무원 C(32)씨는 "국회가 세종으로 이동하면 세종사무소의 역할이 더욱 커질 수 있다"며 "서울사무소와 세종사무소가 통합 운영될 수도 있을 것"이라고 말했다.

이낙연 민주당 대표는 지난 11일 국회를 세종으로 완전히 이전하는 계획을 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 민주당은 지역 균형 뉴딜 차원에서 충청을 행정수도 중심지로 키운다는 구상이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr