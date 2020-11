리커창 "중국-아세안 협력은 이익, 대화와 협상 통해 평화발전하자"

[아시아경제 조슬기나 기자] 리커창 중국 총리가 아세안(ASEANㆍ동남아시아국가연합) 국가들과 긴밀한 협력 관계를 유지하고 싶다면서 대화와 협상을 통해 갈등을 해결하자고 밝혔다.

12일 중국 국무원 홈페이지인 정부망에 따르면 리 총리는 이날 인터넷 화상 연결 방식으로 진행된 중국ㆍ아세안 정상회의에서 "올해 1~3분기 아세안은 중국의 첫번째 무역 파트너가 됐다"며 이 같이 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 최대 교역국인 유럽연합(EU) 등과의 무역이 급감한 반면, 아세안은 오히려 늘어난 것으로 파악됐다.

리 총리는 "중국과 아세안의 협력은 서로에게 이익이 되고 개방적ㆍ포용적인 것"이라며 "이는 지역과 세계 경제의 안정과 발전에 강력한 동력을 주입했다"고 평가했다.

그는 "대화와 협상을 계속해 평화 발전의 길을 걸어 나가자"며 "상호존중,구존동이(求存同異) 원칙을 바탕으로 우호적인 협상을 통해 갈등과 분쟁을 해결함으로써 평화로운 지역 환경을 조성하자"고 강조했다. 현재 중국은 남중국해 영유권 문제를 두고 동남아 국가들과 마찰을 빚고 있다.

