부영, '창원월영 마린애시앙' 단지 내 상가 공급

[아시아경제 이춘희 기자] 부영주택이 경남 창원시 마산합포구 월영동에 공급 중인 '창원월영 마린애시앙' 단지 내 상가의 공급에 나선다.

부영주택은 총 3개 동, 33개 점포로 구성된 창원월영 마린애시앙 상가 중 2개 동 16개 점포를 26일 우선 공급한다고 12일 밝혔다. 이번에 공급되는 상가는 ▲2동 상가 53.4~165.0㎡(전용면적 40.5~124.9㎡) ▲3동 상가 50.7~139.0㎡(전용면적 39.6~108.8㎡)다. 남은 1개 동, 17개 점포는 향후 공급할 계획이다.

공급은 오는 26일 내정가 경쟁 입찰 방식으로 진행한다. 이어 27일 계약을 실시하고 계약 후 잔금을 완납하면 즉시 영업이 가능하다. 본 상가는 총 4298가구 규모의 대단지 아파트 수요와 함께 단지 내 초등학교, 인근 단지 수요까지 더해진 반면 단지 규모에 비해서는 상가 점포 수가 적어 투자 가치가 높다는 평가다.

부영주택은 창원월영 마린애시앙 단지 잔여가구에 대해서도 분양가를 5% 할인해 공급하고 있다. 매월 1%포인트씩 할인 폭이 줄어들 예정이다. 완공된 아파트로 곧바로 계약이 가능하고 마음에 드는 동·호수 선택이 가능하다. 지하 1층~지상 최고 31층, 38개 동, 4298가구 규모 대단지로 전용면적 별로는 ▲84㎡ 3116가구 ▲124㎡ 584가구 ▲149㎡ 598가구 등이다.

부영주택은 다양한 무상 옵션 혜택도 제공하고 있다. 전 가구에 스마트 오븐렌지, 식기세척기, 김치냉장고, 전동 빨래건조대, 시스템 에어컨(2곳), 발코니 확장이 무상으로 제공되고 홈네트워크 시스템도 도입했다.

분양 홍보관은 현장 위치인 단지 내 상가에 위치해 있으며 방문 시 자세한 상담이 가능하다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr