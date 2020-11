광주소방, 폐방화복 재활용 상품 만든다…수익금 전액 기부

119REO·국립아시아문화전당·아시아문화원 ‘맞손’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 소방관들이 화재현장에서 사투를 벌인 흔적이 고스란히 남긴 방화복이 새로운 상품으로 탄생한다.

광주광역시소방안전본부는 119REO㈜와 국립아시아문화전당·아시아문화원과 폐방화복 재활용 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

119REO 폐방화복을 재활용해 새상품으로 제작하는 업체다.

소방관이 화재 등 재난현장에서 착용하는 방화복은 법적 내구연한인 3년이 지나면 안전상의 이유로 폐기처분 된다.

물과 불에 강한 특수 섬유인 ‘메타 아라미드’는 방화복의 주성분으로, 비록 방화복의 수명은 다 했지만 일상생활의 유용한 새상품군 원단으로는 손색없다는 점에서 착안했다.

광주소방안전본부가 매년 법적 내구연한이 지난 폐방화복을 무상으로 제공하면 119REO는 새상품으로 제작하고, 유통과 판매는 국립아시아문화전당이 맡는다.

상품 판매로 발생된 수익의 전액은 공상소방관과 소외계층에게 기부될 예정이다.

최민철 시 소방안전본부장은 “화재 현장에서 소방관의 생명을 지켜줬던 방화복이 든든한 지원자로 다시 태어날 수 있게 됐다”며 “자원 재활용을 통한 환경 인식 개선에도 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 국립아시아문화전당에서는 오는 20일부터 22일까지 폐방화복을 활용한 다양한 상품과 소방관들의 현장활동 모습이 담긴 사진전이 열린다.

제작된 상품은 오는 20일부터 국립아시아문화전당 등에서 구매할 수 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr