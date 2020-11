KTH, 3Q 영업익 26.2% 감소…K쇼핑은 분기 최대 매출

식품·생활잡화 카테고리 매출 증가

플랫폼 투자 비용 반영…영업익 감소

[아시아경제 차민영 기자] K쇼핑을 운영하는 KTH는 올해 3분기 매출 852억원, 영업이익 30억원, 당기순이익 8억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 매출액은 전년 동기 대비 4.4% 증가했으며 영업이익과 당기순이익은 각각 26.2%, 11.8% 감소했다.

커머스 사업 매출은 전년 동기 대비 16.1% 증가한 566억원, 영업이익은 10.4% 감소한 34억원으로 잠정 집계됐다. 커머스 사업은 명절 시즌을 대비한 식품 카테고리 확대와 마스크 등 생활잡화 수요에 대응한 편성 효율성이 증가하면서 분기 최대 매출을 경신했다. 채널경쟁력 확대에 따른 플랫폼 비용 상승으로 영업이익이 감소했다. 커머스 사업은 지난 9월 론칭한 TV MCN 미디어 커머스 플랫폼 중심으로 T커머스만의 차별화된 서비스를 제공한다는 방침이다.

정보통신기술(ICT) 사업 매출은 전년 동기 대비 0.5% 증가한 206억원을 기록했다. ICT 사업은 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 미디어 중심의 그룹 전략 사업 수주를 확대하고 있으며 AI 빅데이터 솔루션인 Daisy TA 등 자체 솔루션 사업을 지속 확장해 나갈 예정이다.

콘텐츠 사업 매출은 전년 동기 대비 35.0% 감소한 81억원을 기록했다. 코로나19 여파에 따른 영화 수입 감소 및 신규 콘텐츠 제작 지연이 매출 하락으로 이어졌다. 콘텐츠 사업은 영화 채널(시네마천국) 사업을 확대하는 등 기보유 판권 효율성을 극대화해 나갈 예정이다.

