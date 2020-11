서귀포해경 ‘수사 경찰관 인권교육’ 실시

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 서귀포해양경찰서는 수사 경찰관을 대상으로 인권침해 예방을 위한 인권교육을 실시했다고 12일 밝혔다.

서귀포해경은 국가인권위 위촉 인권강사를 초빙해 수사경찰관 20여명을 대상으로 ‘경찰관 인권 감수성 함양’을 주제로 인권교육을 진행했다.

이날 교육에서는 ▲수사과정에서 인권침해 사례 등 사건조사 중 발생할 수 있는 인권침해 사례 설명 ▲해양종사자 및 노인과 여성 등 사회적 약자들에 대한 이해와 인권 보호방안 ▲체포,구속, 압수수색 등 강제수사절차에서 놓칠 수 있는 인권에 대한 부분을 집중적으로 설명했다.

서귀포해경 관계자는 “최근 인권침해 문제가 사회적 이슈로 대두되는 만큼 해양경찰관의 인권의식 함양 및 수사 전문성 강화로 인권침해 피해 사례가 발생하지 않도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr