[아시아경제 오주연 기자] KTH KTH 036030 | 코스닥 증권정보 현재가 5,200 전일대비 30 등락률 -0.57% 거래량 74,528 전일가 5,230 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 [유통핫피플]MCN이란 변화구…"크리에이터들의 TV 놀이터로"KTH, 주가 5160원.. 전일대비 -6.18%KTH, 2분기 영업익 3.3%↑…커머스·콘텐츠 '희비' close 는 올 3분기 영업이익이 29억7200만원으로 전년동기대비 26.2% 감소했다고 12일 공시했다. 매출액은 852억원으로 4.4% 증가했고 당기순이익은 8억1900만원으로 11.8% 감소했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr