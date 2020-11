청암대학교 “더불어 행복 나눔” 2탄 어르신과 함께하는 프로그램 진행

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 청암대학교(총장 서형원)는 전문대학 혁신지원사업인 「더불어 행복 나눔」 2탄으로 어르신들과 함께하는 프로그램을 진행했다고 12일 밝혔다.

이번 프로그램은 청암대학교 장애학생지원센터(센터장 류동수)가 순천종합복지관을 이용하신 어르신들과 함께하는 프로그램으로 코로나19 안전수칙으로 손소독, 발열검사, 거리두기, 마스크 착용 등 철저한 방역 지침에 따라 진행했다.

순천종합복지관을 이용하신 어르신들을 직접 찾아가는 서비스로 뷰티미용과 학생들의 손맛사지, 네일아트와 사회복지과 학생들의 어르신 말벗서비스 등의 프로그램을 통하여 코로나19로 인해 웅크린 어르신들의 마음에 잠시나마 활력을 불어 넣어주는 행복한 시간이 되었다.

순천종합복지관 허규만 관장은 “청암대학교에서 진행한 더불어 행복 나눔 프로그램으로 복지관을 이용하신 어르신들에게 즐겁고 유익한 시간이 되었다”며 프로그램 준비한 청암대학교 관계자들과 봉사에 참여하는 학생들에게 고마움을 전했다.

행사를 진행한 청암대학교 장애학생지원센터 류동수 센터장은 “지역사회 어르신들과 함께하는 프로그램에 사회복지과, 뷰티미용과 학생들의 자원봉사와 체험의 기회가 되었으며, 지역사회와 함께하는 다양한 프로그램을 통하여 청암대학이 지역사회에서 역할을 다할 수 있도록 더욱 힘쓰겠다”라고 말했다.

