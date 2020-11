애경산업, 中광군제 티몰서 판매액 115억 기록

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업은 11일 종료된 중국 최대 쇼핑 축제인 광군제 기간 동안 ‘티몰 국제 애경 플래그십 스토어’에서 115억원의 행사 거래액을 달성했다고 12일 밝혔다.

애경산업은 티몰 국제 애경 플래그십 스토어에서 지난해 거래액을 초과 달성한 총 115억원(6881만위안)의 판매고를 기록했다. 이는 2019년 행사 매출액 대비 24% 성장한 수치다.

가장 인기가 높았던 제품은 에이지 투웨니스 에센스 커버 팩트로 행사 기간에 45만 4000개가 판매됐다. 에이지 투웨니스의 에센스 커버팩트는 올해도 티몰 내 BB크림 부문에서 판매 순위 1위를 차지해 3년 연속 1위를 달성했다.

에센스 커버팩트는 고체 파운데이션 내 수분 에센스를 함유한 차별화된 제형으로 중국 소비자들에게 촉촉하면서도 커버력이 좋은 제품으로 인기를 얻고 있다.

애경산업은 이번 광군제를 대비해 광군제 기획세트, 왕홍 마케팅, 자체 라이브 방송 등을 다방면으로 준비했다. 특히 애경산업은 애경 국제 플래그십 스토어에서 진행한 라이브 방송이 티몰 국제에서 전체 매출액 순위 1위에 오르는 등 긍정적인 반응을 얻었다.

애경산업 관계자는 “코로나19로 메이크업 제품의 수요가 전반적으로 줄어들고 있는 상황에서 전년 대비 매출이 성장하는 등 긍정적인 결과를 얻었다”며 “애경산업은 앞으로도 중국 시장 및 온라인 판매 강화를 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

