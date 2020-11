관내 경로당 20개소 선정해 11~12월 매주 2회씩

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군은 경로당 이용 노인들의 욕구조사를 통해 경로당 20개소를 선정, 여가활동 프로그램을 12월까지 2개월간 진행한다.

12일 군에 따르면 이번 프로그램은 경로당 행복도우미와 함께 건강체조, 요가, 색칠하기, 공예, 미술 등 다양한 주제로 마련된다.

군은 읍·면 소재지와 떨어져 있고 이용인원이 많지 않아 소외된 경로당을 중심으로 행복도우미들이 주2회 방문하는 여가프로그램을 진행할 방침이다.

전찬걸 군수는 "이용자 욕구에 맞는 다양하고 차별화된 프로그램을 제공해 주기를 당부한다"며 "어르신들의 활기찬 여가활동을 돕는 경로당행복도우미 사업이 되길 바란다"고 전했다.

