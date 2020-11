장애인과 비장애인이 함께하는 '서대문 주민화합잔치' 연다

대면 행사 대신 '이웃집 공방 체험'과 '스토리텔링 영상공모전'으로 진행

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 24일 오후 2시부터 3시까지 구청 6층 대강당에서 제9회 장애인과 비장애인이 함께하는 서대문 주민화합잔치 ‘똑똑똑! 이웃사촌입니다’를 연다.

이 행사는 서대문구지역사회보장실무협의체 장애인복지분과가 주최하고 서대문장애인종합복지관이 주관한다.

매년 장애인과 비장애인, 지역주민이 서로 소통하며 즐길 수 있는 행사로 추진돼 왔으나 올해는 사회적 거리두기를 위해 기존 대면 행사 대신 ‘소그룹별 이웃집 공방 체험 활동’과 ‘스토리텔링 영상공모전’으로 진행된다.

지난달 말부터 123개 그룹에 4명씩 총 492명의 장애인과 비장애인이 지역의 공방과 도서관 등에서 목공예, 가죽공예, 바리스타, 꽃꽂이, 향기테라피, 도자기만들기, 제철반찬만들기 등 다양한 체험활동에 함께 참여하고 있다.

서대문 주민화합잔치 때에는 기념식을 여는 것과 함께 공방 체험활동을 담은 영상 가운데 대상과 최우수상 각 1팀, 우수상 3팀, 장려상 6팀 등 모두 11개 팀을 시상, 해당 영상을 상영한다.

영상은 편 당 90초 이내로 제작된다.

문석진 서대문구청장은 “이번 공방 체험이 장애인과 비장애인이 함께하며 소통하는 장이 되길 기대한다”고 말했다.

