스마트 캠퍼스형 '기초과학 연구시설' 늘린다

[아시아경제 황준호 기자] 과학기술정보통신부는 기초과학연구원의 카이스트 캠퍼스와 포스텍 캠퍼스 연구시설 기공식 행사를 순차적으로 개최한다고 12일 밝혔다.

카이스트 캠퍼스 연구시설 기공식은 이날 대전광역시 카이스트 내에서 열린다. 정부는 756억7500만원이 투입해 1만7000㎡ 부지에 연면적 2만5529.06㎡(지하1층 지상6층) 규모로 연구시설을 2022년 4월까지 건립한다. 포스텍 캠퍼스도 같은 규모 부지에 연면적 2만23.61㎡(지하1층 지상4층) 규모의 연구자 친화 연구시설로 세워진다. 사업비는 총 610억2600만원이 투입된다.

최도영 국제과학비즈니스벨트조성추진단장은 "카이스트와 포스텍 캠퍼스 연구시설은 우수한 연구인력 유치와 창의적 연구환경 조성을 위해 연구, 교류, 휴식공간이 통합된 스마트 캠퍼스형 공간으로 조성될 것"이라며 "이를 통해 지역의 기초과학역량이 강화되고 인근대학, 연구기관 등과 연계해 우수 인재 육성의 선순환 체계가 구축될 것으로 기대한다"고 말했다.

