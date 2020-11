“캠코가 제주도 가족여행 지원”…저소득 50가족 대상 지원

2010년부터 23회에 걸쳐 총 1100여 가족 제주도 가족여행 지원

[아시아경제 박선미 기자]캠코(한국자산관리공사)가 11일부터 13일까지 경제적 어려움으로 가족여행의 기회가 없었던 저소득 가정 등 총 50가족을 대상으로 '희망리플레이 제주도 가족여행'을 진행한다고 12일 밝혔다.

희망리플레이 제주도 가족여행은 어려운 환경 속에서도 열심히 살아가는 이웃들에게 재충전 기회와 가족애를 키울 수 있도록 가족여행을 선물하는 캠코 대표 사회공헌활동이다.

캠코는 2010년부터 매년 2∼3회 이상 진행해 지난해까지 총 23회에 걸쳐 1100여 가족이 희망리플레이 제주도 가족여행에 참여했다.

하지만 올해는 코로나19로 인한 방역지침 등에 따라 여행횟수와 참여인원을 대폭 줄였다. 이에 따라 사회적 거리두기 1단계로 완화된 지난 10월부터 홈페이지를 통해 전 국민을 대상으로 신청자를 모집하고, 경제 여건과 소득수준 등 심사를 통해 총 50가족을 선정했다.

가족여행 첫날인 11일 제주 캠퍼트리 호텔&리조트에서 열린 희망리플레이 가족여행 기념식에서 문성유 캠코 사장은 신희영 대한적십자사 회장에게 기부금 1억원을 전달하고, 문성유 사장과 캠코 임직원이 농장에서 직접 따서 만든 한라봉청을 참가한 가족 모두에게 선물했다.

문성유 캠코 사장은 “이번 제주도 가족여행에서 사랑하는 이들과 소중한 추억 많이 만들어 가시길 바란다”며, “앞으로도 캠코는 우리 이웃들이 어려움을 겪을 때마다 희망을 잃지 않도록 따뜻한 손길을 내밀겠다”고 말했다.

